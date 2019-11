Valga legendaarne ööklubi ärkab taas ellu

«Rahvas nõuab aastaid juba. Kogu aeg helistatakse ja kirjutatakse, et miks ma ometi ei tee, legendaarne koht. Paljud tutvused, abielupaarid on siit välja kasvanud. Räägime ju kogu aeg, mis Valgas noori kinni hoiaks. Kui kuskil käia pole, on ka halb,» rääkis klubi omanik Jüri Konrad, kes praegu ametis Valga asevallavanemana.