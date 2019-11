Visnapuu aktsiisilangetuse mõju ei tunne

ALKO100 omaniku Einar Visnapuu (pildil) sõnul ei saa tema poeparklat vaadates küll öelda, et pärast suvist aktsiisitõusu tagasipööramist ostetaks Lätist vähem alkoholi. Tema hinnangul on piirikaubandus praegu stabiliseerunud ja kui aktsiisilangetuse järgne elevus on möödas, hakkavad eestlased taas märkama, et tegelikult ei olegi alkohol Eestis nii odav, kui arvati, sest kaupmehed alandasid vaid üksikute toodete hindu.