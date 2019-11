Kodanikud kurdavad vallajuhile ka kassimuresid

Tellijale

Valga linn ühines Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru vallaga. Lepik tõdes, et nõnda personaalset lähenemist nagu väiksemates valdades, pole enam võimalik tagada. «500 elanikuga vallas tundis vallavanem kõiki, suutis käia kõikidel sünnipäevadel, juubelitel, üritustel. Praegu on meil peaaegu 16 000 elanikku ja olukord hoopis teine. Üritame tagada, et avalikud teenused oleks kõikides endistes valdades kättesaadavad, põhiliselt teeninduskeskuste ja raamatukogude kaudu. Kuigi tendents näitab, et üldiselt üritatakse ikkagi suhelda vallakeskusega, mitte teeninduskeskustega.»