Priimetsa Kool tähistas kodanikupäeva

Sündmuse pidulikkust tõstsid oma kooli rahvatantsurühma ja laululaste etteasted. Kuna koolis on lõppemas kunstikuu, tänati sellel osalenud loomeinimesi, õpetajaid, lapsevanemaid, õpilasi, vilistlasi. Sel korral oli külaliseks Valga linna kunstnik Kersti Gusek. Samuti autasustati kunstiviktoriinil ja fotokonkursil osalenud parimaid õpilasi.

Viiendat aastat tunnustati Valga Priimetsa Koolis kodanikuks olemist ning kooli- ja ühiskonnaelu edendamisel kaasa aidanud õpilast, õpetajat, koolitöötajat või lapsevanemat, kes on silma paistnud koolielu üldisele arengule kaasaaitamisega või kooli jaoks oluliste saavutustega. Varasemalt on Valga Priimetsa Kooli aasta kodaniku tiitli on pälvinud õpetaja Külli Hütt, hoolekogu esimees ja lapsevanem Vitali Mašnitš, kooli vilistlane Viktor Tsõs ja õpetaja Riina Kortel.