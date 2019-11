Põlvamaa parimatele ettevõtetele jagati tunnustusi

Kagu-Eestile omaselt tegeleb 2001. aastal asutatud firma puiduga, täpsemalt mööblidetailide valmistamisega. Viimased aastad on jõuliselt laienetud nii hoonete, seadmete kui ka uute toodete poolest. Töötajaid on püsivalt poolesaja ringis. Väikesele kohale omaselt toetatakse ka kohalikku sporditegevust.

Põlvamaa Mastimänni tiitel antakse ettevõttele, mis on tegutsenud üle viie aasta, kus töötab vähemalt 10 inimest ja on piirkonnale oluline.

Tõusev täht on Savernas paiknev EZ Rulo OÜ, mis on hea näide nutika ettevõtluse kohta. Tegemist on rulookardinaid valmistava firmaga, kes turustab oma tooteid e-poe kaudu. Tellimine võtab aega kümmekond minutit.

Põlvamaa Pärl on Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskus, mis on tänu uuele särtsakale juhile Triinu Vähile teinud viimasel ajal tugeva arenguhüppe.

Ettevõtluse edendaja on pikaajalise ettevõtluskogemusega Kanniku OÜ, kes on metsa üles töötades tegutsenud Põlva maakonnas 2003. aastast. Peamine koostööpartner on olnud Riigimetsa Majandamise Keskus. Teenuse osutamisel järgitakse rohelist mõtteviisi, sh säästva metsamajandamise põhimõtteid. Kanniku OÜ on tööandja 20 töötajale, kelle keskmine brutotöötasu on 2300 eurot.