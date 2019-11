Põlvamaa aasta kodanikuühendus korraldab Lintes kogukonnafestivali

Aasta vabatahtlik on Ene Lellep, kes on koostöös Tartu Ülikooliga algatanud Põlvas Väärikate Ülikooli. Loengud on abivahendiks vanemale põlvkonnale, et üha kiireneva elutempoga ühiskonnas eluga paremini toime tulla ja säilitada ergas mõtteviis. Loengud on väga hästi vastu võetud ja osalejaid on 150 ringis.