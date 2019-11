Tõrva raadio avab detsembris talvehooaja

“Üritame pidevalt oma programmi ning saatekava värskendada. Üks põhjus selleks on kindlasti, et kuulajatel, kes meid igal hooajal jälgivad, igav ei hakkaks. Soovime pakkuda vaheldust. Ja samuti saatejuhtidele. Meie ise raadio liikmetena areneme pidevalt ja tahame proovida uusi asju. Kui viis aastat samu saateid teeks ega siis ju ei jaksaks enam. Veel üritame programmi kokkupanekul ikkagi lähtuda natuke hooajast, talvel seetõttu natuke talvisemad teemad,” räägib Tõrva Raadio peatoimetaja Teve Rajamets.

Tagasi eetrisse leiavad oma tee saated “Teadusmaailm” ning muusikasaated “Armastusega Venemaalt”, “Kantrilaks”, “Otse südamesse”, “Kuldne klassika” ja “Alternatiiv”. Nii nagu nimest võib mõista, annab esimene neist ülevaate teaduse põnevamatest saavutustest ning inimesest teaduses. Järgnevad viis on kõik põnevat muusikat täis saated, millest seni suurt puudust on tuntud.

Saadete ettevalmistamise kõrval on raadio meeskond olnud usin uute liikmete värbamises. Raadio on avatud organisatsioon ning oma saadet on oodatud tegema kõik huvilised.

“Proovime endale järjepidevalt leida uusi liikmeid, et tekitada järelkasvu. Need, kes on raadiot teinud algusaegadest saati liiguvad paratamatult mingil hetkel edasi, kas siis elukoha, kooli, töö või millegi muu tõttu ja see ongi väga okei. Seega kõik, kes tunnevad, et tahaksid Tõrva Raadio eetris lasta kõlada enda vaimustaval häälel või imetabasel muusikamaitsel, siis võtke meiega ühendust,” lisab Rajamets.