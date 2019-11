Swedbank lõpetab Räpinas nõustaja teenuse pakkumise

Swedbank on Räpina vallamaja ruumides nõustaja teenust pakkunud üle viie aasta. Paraku kasutab seda teenust järjest vähem inimesi. Viimaste aastate statistika näitab, et inimesed eelistavad oma pangaasju ajada üha enam interneti- ja mobiilipangas. Swedbank nõustaja viimane vastuvõtt Räpina haldushoones on 12. detsembril.