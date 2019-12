Tellijale

«Mulle tundus, et Tõrvas ei ole midagi väikelastele, kellel on kodused emad, kelle lapsed näiteks lasteaias ei käi. Kogemus vastavaks tegevuseks on olemas. Harjumaal Murastes on mul juba 11 aastat tegutsev lapsehoiufirma,» tutvustas tõrvalanna Kristi Napast, kuidas Murumaja nime kandev ettevõtmine Tõrva äärelinnas alguse sai.