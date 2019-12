Valga õpetajad käisid Hispaania koolis töövarjuks

Pille Oleski sõnul inspireeris Valgamaa õpetajaid ka nime Museumholics kandnud projekt, mis tähendas koostööd kohalike muuseumitega.

«Ka meie õpetajad on mitmeid aastaid teinud tihedat koostööd Valga muuseumitega. Eelmisel aastal viisime läbi koolis ajarännaku 100 aasta tagusesse koolipäeva. Seda kogemust saime jagada oma uutele kolleegidele. Muidugi meil pole vastu panna mägedes paiknevate kääbikute küladega võrreldavaid koobaskülasid – piirkonnas on umbes 20 000 koobasmajakest – ja muuseume. Külastades kodumuuseume, tõdesime, et sarnased vanad tarbeesemed ja tööriistad olid ka meie esivanemate kasutuses,» jagas Olesk äratundmisrõõmu.

Punkte kogudes suurde linna tööle

Huvitavaks aspektiks võiks pidada seda, et suurlinnas asuvasse kooli saab õpetaja tööle kindlate punktisummade alusel. Õpetajaks saades alustab õpetaja õpetamist niinimetatud maakoolis ja sealt liigub edasi linnakooli. Iga tegevus, mida õpetaja lisaks õpetamisele teeb, annab punkte: näiteks see, kui ta kirjutab pedagoogilisi artikleid või kirjutab ja viib läbi projekte. Punkte saab ka selle eest, kui kaua on õpetaja olnud ühes koolis tööl.

Direktoriks saamine eeldab aga õpetajaks olemist minimaalselt viis aastat. Kui õpetaja tunneb, et sooviks saada direktoriks, läbib ta vastavad kursused, esitab oma plaani kooli edasisest arengust ja tegevustest direktorina. Selline lähenemine annab direktorile teadmisi kooli toimimisest ja õpetajate igapäevategemistest. Samuti mõistmise, kuidas õpetamine antud koolis toimib. Kohalikud õpetajad kiitsid antud süsteemi väga. Ka IES Ribera del Fardes kooli direktor Cecilia Díaz Marín oli varasemalt koolis olnud inglise keele õpetaja. Tänasel päeval juhib ta mitmeid rahvusvahelisi projekte ja annab jätkuvalt ka inglise keele tunde.

Tulevikuplaanid

Birgit Tuulemetsa sõnul on projekt, mille käigus reis teoks sai, oluline Valga gümnaasiumile, kuna saadud kogemused ja praktika annavad aluse kooli õppekavas tehtavatele muudatustele just majandus- ja humanitaarsuuna osas. «Euroopa-suunalisele koolide vahelisele koostööle suunatud ettevõtmine suurendab osalevate õpetajate teadlikkust kultuurilistest erisustest. Lisaks aitavad õpirändes saadud kogemused praktiliselt kogeda, kuidas mitmekultuurilises koolikeskkonnas toimub õppetöö ja tähtsamate otsuste tegemine. Oluliseks osaks võib pidada just edulugude ja ebaõnnestumiste jagamist ning seda, kuidas toimub koostöö partnerorganisatsioonide vahel.»

Saadud kogemuse toomine oma koolikeskkonda annab tema sõnul Valga gümnaasiumi õpetajale väärtuslikke teadmisi ja oskusi ning loob paremaid võimalusi õpilastele eneseteostuseks nii kultuurivaldkonnas kui ka loomemajanduslikes valdkondades.

Tuulemets rõhutas sedagi, et kuna IES Ribera del Fardes koolil on pikaaegne ning edukas rahvusvaheline kogemus Erasmus+ projektidega, said Valga pedagoogid õppida parimatelt. «Hispaaniast lahkusime uue ideega, kuhu on kaasatud ka Valga gümnaasiumi õpilased ja IES Ribera del Fardese kooli õpilased. Häid partnereid tuleb hoida.»

Valga gümnaasiumi õpetajad pakkisid tagasisõidu eel kohvrisse töövarjukogemuse, koostöötahte ja palju uusi lennukaid ideid koli õppekava tarbeks, nagu praktilised koostööd kohalike ettevõtete, muuseumi ja Valgamaa arenguagentuuriga.

Sõbralik ja armas IES Ribera del Fardese koolipere eesotsas direktori Cecilia Diaz Mariniga saadab peatselt oma kaks õpetajat vastu meile töövarjuks. Kevadel viib lennuk taas õpetajad Hispaaniasse, seekord sealsesse Valga linna, kus juba sõpruskoolid ees ootamas.