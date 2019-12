Annetustalgutel saab toetada ka Lõuna-Eesti abivajajaid

Võrumaal on registreeritud kolmed annetamistalgud. Nendest ühe puhul on tegu juba pühapäeval toimunud jooksuga

Võrumaa noorsportlaste toetuseks Võrus Kubija tervisekeskuse juures. Osalejad said joosta ja kõndida neljakilomeetrisel ringil. Valikus olid kaks ringi või üks ring, ajavõtuga ja -võtuta. Lisaks oli kavas mudilastele eraldi jooks pikkusega umbes 400 meetrit: ajavõtuta ja paremusjärjestuseta.

Ka Uusvada kultuuriküla vajab annetajate tuge. Kultuuriküla on Uusvada ja lähikülade Pliia, Tiirhanna, Vinski, Tsergondõ, Lepä, Tepia, Serga, Väiko-Serga, Kitsõ inimeste algatus, et külarahvas saaks oma maja ja toimuksid kontserdid, filmifestivalid ning laagrid.

Põlvamaal on annetustalgutega seoses käivitatud üks algatus. Pühapäeval oli Kiidjärvel võimalik tähistada esimest adventi koos Maarja Küla elanikega: lauldi, küpsetati piparkooke ja aeti lihtsalt juttu. Annetada sai sularahas kohapeal ja jätkuvalt saab seda teha internetis. Maarja Küla tegutseb selle nimel, et intellektipuudega inimestel oleks õigus täisväärtuslikule elule.

Valgamaal palub Valga loomade varjupaik annetusi kodu ootavate kasside elutingimuste parandamiseks. Enamik kasse peab aega veetma omaette boksides, sest nad on kas karantiinis, haiged, vigastatud või ei sobi vabapidamistoas teiste kassidega. Paljud kassiboksid on aga soetatud kümme aastat või enam tagasi ja vajavad väljavahetamist.

«Loodetavasti leiavad paljud tänastel annetamistalgutel tee heategevuse juurde, nii nagu «Teeme ära» talgud on õpetanud meid juba üle kümne aasta kogukonnategevusi ja vabatahtlikku tööd hindama,» ütles vabariigi presidendi vabakonna nõunik Urmo Kübar.

«Meil on suur rõõm näha, et annetamistalgute ideega on kaasa tulnud väga erinevad algatused - nii väiksed kogukonnad kui ka suured üle-eestilised organisatsioonid. Tähelepanu saavad eri valdkonnad haridusest, tervisest ja toimetulekust looduse, kultuuri ja kohaliku eluni,» ütles annetamistalgute korraldaja Helen Talalaev.