Rahvas saab osaleda aasta sportlaste valimisel

Eesti olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa hinnangul on lõppev spordiaasta olnud erakordne ning ajalukku on jäetud uued suured jäljed. «Meie sportlased on rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt tänavu võitnud 159 medalit 32 eri spordialalt. Iga medalivõidu taga on sportlase, tema treeneri ja tugimeeskonna pikk ja pühendunud töö.»