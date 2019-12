Doktor Tiit Meren esitleb oma Eesti-Läti piiriala elust inspireeritud raamatut

See on lugu kadunud maailmadest, varandusest põhuhunnikus, kunstipüüdlustest kitsastes oludes ning inimlikust mäletamisest kõige ja kõigi kiuste. Lugu ääre- või piirimaast õige mitmes mõttes, ühtaegu multikultuurne, kuid teisalt sügavalt rahvuslik, lausa eestluse süvaolemusest. Koha-, isiku-, foto- ja laiemalt kultuurilugu, see, mis ajalugu esmajärjekorras üldse on ja olema peaks – kultuuri mälu.