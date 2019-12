Maicel Uibol on olümpiapilet juba taskus

EOK spordidirektor ja Eesti delegatsiooni juht Martti Raju märkis, et olümpiakvalifikatsioon on täies hoos. „Praeguseks on Eesti sportlastel Tokyosse kindlustatud 11 kohta, kuid aega normi täitmiseks on veel seitse kuud. Prognoosin, et Eesti olümpiakoondis Tokyos saab olema suurusjärgus 40 sportlast,“ ütles Raju.