Esimeste annetamistalgutega koguti heategevuseks üle 72 000 euro

«Esimeste talgute kohta märkimisväärne rahasumma on rõõmustav, kuid lisaväärtuse annavad päevale talgujuhtide jagatud positiivsed emotsioonid. Paljud tõid välja uute annetajate leidmist ning rõõmsaid taaskohtumisi poolehoidjatega. Mitmel puhul leidsid vabaühendused esmakordse annetuste küsimisega kindlust, et nende eesmärk kõnetab inimesi, kes tahavad ka oma toetusega õla alla panna. Edukad olid eelkõige need talgukorraldajad, kes toetajatega avatult ja aktiivselt suhtlesid,” ütles annetamistalgute korraldaja Helen Talalaev.