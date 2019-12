Tellijale

Võrumaa metsades jäädvustatud öötaeva vaated annavad võimaluse loodusest osa saada tavapärasest nadinamates valgustingimustes. Põhivalgusallikaks on siis kuult peegelduv päikesevalgus ning see maalib sootuks sügavama iseloomuga pildi kui valgel ajal. Varjud ja see, mida me ei näe, või arvame nägevat, muutuvad öistel taiestel peaosalisteks.