Kutsar on aastaid Toiduliiduga vägikaigast vedanud. Põhjuseks lipumärk, mis pannakse Eestis valmistatud toiduainetele, kui tootja selleks soovi avaldab. Teda häirib, et märki võivad kanda ka tooted, mille põhitooraine pole Eestist. Kutsari sõnul eksitab see tarbijat. Potisepa hinnangul solvavad valeväited avaldati portaali Lõunaeestlane artiklis – näiteks, et president andis teenetemärgi petisele. Ja ka Kutsari poolt sotsiaalmeedias.