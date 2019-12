Video: Looduskaadrid seitsmejärvemaalt Rõugest

Rõuge ürgorg asub Võrumaal Rõuge vallas, maakonnakeskusest kõigest 15minutilise autosõidu kaugusel. Siin 10km pikkuses orus on seitse järve, millest kuulsaim Rõuge Suurjärv. Põhjast veepiirini on 38 meetrit ja see teeb temast sügavaima järve Eestis.