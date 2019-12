Valitsus plaanib apteegireformi tühistada

Isamaa apteegireformi töörühma juht Priit Sibul kinnitas Postimehele, et valitsuse plaan on saata vastav eelnõu riigikokku.

Viis aastat tagasi vastu võetud apteegireform näeb ette, et alates 1. aprillist 2020 ei tohi apteeki omada ravimite hulgimüüjad ja kõik apteegid peavad kuuluma 51 protsendi ulatuses proviisoritele. Seda plaani pooldab proviisorite koda. Hulgimüüjatele kuuluvaid apteegikette esindav Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ) on jällegi olnud seda meelt, et apteegireformi ei peaks praegusel kujul ellu viima.