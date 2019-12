Rail Baltic peab Setomaa kivita hakkama saama

Tellijale

Meremäelt vähem kui viie kilomeetri kaugusel asuvas Marinova külas avati karjäär 2007. aastal, kui seal hakkas tee-ehituses kasutatavat kivi kaevandama tollane AS Kagu Teed, mis hiljem müüs need õigused aktsiaseltsile TREV-2 Grupp.

«Eks see killustik 50 kilomeetri raadiuses ära kasutatakse. Ma ei usu, et seda Rail Balticule transportima hakkame – selleks on seal lähemal ressurssi võtta,» ütles ASi TREV-2 Grupp maavarade kaevandamise juht Indrek Malm. Tema sõnul on Marinovas kaevandatavast dolokivist jahvatatav killustik kulunud ära Lõuna-Eesti tee-ehitustöödel, viimati näiteks Pihkva–Riia maantee uuendamisel.