KÜSITLUS: Mida arvate ideest, et Eestis saaks alkoholi osta 21. eluaastast alates?

«Igal asjal peab olema eesmärk. Alkoholi ostmise vanusepiirangu tõstmise puhul ma eesmärgist aru ei saa. Minul tekib alati küsimus, millist tulemust ja kuidas tahetakse saavutada, millal sellega alustatakse ja millal lõpetatakse, kes sellega tegeleb ja tulemusi kontrollib. Ei saa olla nii, et tullakse kokku, mõeldakse, et see on huvitav mõte ning pannakse töösse. Pärast vaatame, mis välja tuli. Sellised näited on olemas. Enne seaduste vastuvõtmist tuleb kõik kaasnevad asjad selgeks teha.»