See on tõesti nii. Aastal 1989 kutsus toonase Ruusa sovhoosi direktor Väino Kivioja mind kultuurimajja tööle, kuna Milvi Aia oli pensionile minemas. Olin juba sealse kultuuritööga kokku puutunud: käisin rahvatantsus ja tegin lastele muusikaringi. Ruusa kultuurimaja on olnud minu kool, praktika- ja töökoht.