600 lapse jõulusoovid on veel täitmata

Maxima kauplustesse kerkinud Inglipuudel olid sel aastal ligi 2100 lapse jõulusoovid. Heade inimeste abiga on pea kõik inglid leidnud heategijad ja nendel olevad soovid peaksid saama pühadeks täidetud. Nüüd on oluline, et kõik kingitused jõuaksid ka lasteni.