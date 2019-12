Päästjate kalender pakub taas meheilu

Tõrva komando pealik Alor Kasepõld ja Lõuna päästekeskuse valmisoleku büroo peaspetsialist Kristjan Mikk ütlesid, et üle-eelmise aasta kalendrit müüdi umbes 800 eksemplari. Idee tuli Austraaliast, kus need on heategevuslikul eesmärgil üpris tavapärased.

Peamiselt said Eesti päästjad ettevõtmisele tunnustavat tagasisidet. «Oli hästi positiivseid kommentaare ja oli ka negatiivsemaid. Mõni oli väga pettunud, et meil 2019. aasta kalendrit ei ilmunud. Ega tihti vahet ei ole, kas see on väga sügav heategevus või omakasu eesmärgil tegevus, samamoodi tuleb negatiivseid kommentaare. Neile, kes on meiega silmast silma rääkinud, on kalender väga meeldinud,» ütles Kasepõld.

«Pigem uuriti, millal tuleb uus,» lisas Kristjan Mikk.

Kalendris astuvad üles päästetöötajad Eesti eri piirkondadest ning fotod on teinud Airika Vettik ja Mona Õispuu. Teenitud tulu läheb heategevuseks. Esialgu on veel lahtine, kas aidatakse mõnda peret või näiteks lasteasutust.