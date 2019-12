Johan Randvere pälvis abikaasalt nunnu tiitli

Evelini sõnul on Johan maailma kõige mängulisem isa. «Johan väga-väga viitsib ja tegeleb. Et ei oleks lapsega võimalik mingit asja teha, seda Johani puhul ja meie peres ei ole,» kiitis ta.

Johan ütles seepeale, et tema eeskuju on enda isa. Et tegu pole tühipalja sõnakõlksuga, kinnitab tõik, et eelmisel aastal kuulutati Johani isa, puhkpilliõpetaja ja dirigent Jaan Randvere Võrumaa aasta isaks. Tunnustatud mehel on neli last.