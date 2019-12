Valgas näeb lühifilme

Ekraniseeringutes on jäädvustatud toonane olustik ja probleemid, kohati musta huumori võtmes, samuti heidetud kõverpeeglipilk Metsikusse Läände, ühendatud absurd ja ulme. Äratuntavad on võttepaigad Valgas ja linna lähistel, osatäitjateks kohalikud. Filmidel on nii kultuuri- ja ajalooline tähtsus kui ka kultuslik alge.