Naisterahvas meeste alal: täitsa üksi olen

Kristel Paju on punase BMW rooli keeranud juba kaks aastat. Sinna on sisse ehitatud puur ja teisedki ohutust tagavad kaitsmed. Natukene on masina mootoritki tuunitud ja varuosi vahetatud. Seega tänaval võib see auto ainult treileri peal sõita.

FOTO: Arvo Meeks