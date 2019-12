Koolides tulevad laadad

Pärastlõunal täituvad laadmeluga Valga põhikooli aula ja koridor. Kauplemas on mini- ja õpilasfirmad, aga ka lastevanemad ning kohalikud toidu- ja käsitöövalmistajad. «On nii staažikaid käijaid kui uusi tulijaid,» rääkis kooli direktor Hannely Luik-Stogov. «Näiteks on taas kohal käsitöömeister Maire Riit ja küüslaugukasvatajad Starked Hummulist, samuti saab soetada marjakrõpse ning Meegaste talu puidust lõikelaudu. Ei puudu ka küpsetised, jõuluehted ega taaskasutatavast materjalist kandekotid.»

Kokku on kingilaadale tulemas üle 30 kaupleja. Tegutseb kohvik.

Koolijuhi sõnul helistab mõnigi kaupleja juba aegsasti enne laata ja tunneb huvi, kas see ikka toimub. «Eks see annab ka hoogu korraldada.»

Esmaspäeval on aga suur jõululaat Värska gümnaasiumis. Lastevanemate korraldatava laadaga kogutakse toetust õueala väljaarendamiseks.

«Soovime tuua kogukonna kokku, et veeta mõnus jõuluhõnguline õhtu hea muusika, jõulukohviku ja õpitubadega, samas teha koos heategu,» rääkis kooli lastevanematekogu üks eestvedaja Liis Samuel.

Kaasatud on üle 20 lapsevanema, õpetajad ja õpilased. Oma tooteid müüvad nii õppurid kui kohalikud väiketootjad.

«Koolil on väga vedanud, et meil on nii abivalmid lastevanemad,» tõdes direktor Liina Palu.