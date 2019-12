Tulevased naabrid teevad põlvalastele muret

«Põlva inimesed on mures,» väitis toimetusele Pihlaka 11 elanik, kes ei soovinud oma nime avaldada. «Pihlaka tänava korrusmajade vahele plaanitakse ehitada kodud 24 psüühilise häirega inimesele. Kohe laste jalgpalli-, korvpalli- ja võrkpalliplatsi ning kelgumäe kõrvale (vastavalt 50, 70, 90 ja 100 meetri kaugusel). Lisaks on Pihlaka 11 maja ees laste mänguväljak, kuhu kogunevad kõigi ümberkaudsete majade (kolm viie- ja kolm kolmekorruselist) lapsed mängima,» kirjeldas ta.

«Kes hakkab vastutama nende laste turvalisuse eest? Psüühiliste häiretega inimesed võivad ju olla väga ettearvamatud, samas vajavad nad ka ise rahu. Kuidas hakkavad nad läbi saama lastega, kes taovad hilisõhtuni jalgpalli või kuidas julgevad emad lasta lapsi välja mängima, teades, et maja ümber liigub 24 haiget ja ettearvamatut inimest?» muretses kohalik.

«Linnas on tühja maad küllalt, miks on vaja kohe laste mänguväljaku kõrvale ehitada? Lisaks on tegu elamumaaga. AS Hoolekandeteenused tahab hakata meie kõrval teenust pakkuma puhtalt teenimise eesmärgil «psüühiliste inimeste kodu» kattevarjus.»

Osa kogukonnast

Pihlaka tänaval elavale õele külla näinud naine arvas, et temale endale ja ilmselt ka teistele see plaan ei meeldiks.

Tütrele ja lastelastele külla läinud vanaema aga leidis: «Noorperet silmas pidades ei ole see sobiv koht. Saan aru, et selliseid maju on vaja ehitada, aga asukohaga ma küll nõus ei ole. Ega nad siis sinna majja jää, vaid käivad vabalt ringi.»

Pihlaka tänaval elav Jane seevastu oli teist meelt: «Mind see hoone küll ei segaks – nemad tahavad ju ka kusagil elada. Töötan ka ise psühhiaatriakliinikus.»

Põlva vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma selgitusel on erivajadusega inimesed osa kogukonnast. «Põlvamaal on juba 25 aastat tegutsenud puuetega inimeste koda, kes osutab teenuseid erivajadusega inimestele. Üks nendest on igapäevaelu toetamine, kus psüühilise erivajadusega inimesed elavad eri korterites Põlvas ning teenuse osutaja aitab neil igapäevaeluga toime tulla.»

Vallavalitsuse liige täpsustas, et Pihlaka tänava krunt kuulub riigile ning AS Hoolekandeteenused soovib ehitada elamumaale elumaja. «Põlva vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, mille käigus on kõigil valla elanikel võimalus kaasa rääkida.»

Mujal pole probleeme olnud

ASi Hoolekandeteenused selgituse kohaselt tajuvad rajada plaanitava maja elanikud maailma teistest oluliselt lihtsamalt, on siirad ning uudishimulikud. «Teame iga Põlvasse tuleva inimese tausta – kellega ja kus ta elada soovib või kuidas ta eri olukordades käitub. Erivajadusega inimesed ei ole ohtlikumad kui ülejäänud Põlva linna elanikud. Seda kinnitab ka politsei vägivallategude statistika,» seisab vallavalitsuse vahendatud vastuses.

2010. aastast on AS Hoolekandeteenused töötanud selle nimel, et sulgeda suured psüühiliste erivajadustega inimeste erihooldekodud ja rajada nende asemele väikesed ning hubased kodud.

«Meil on mitu kodu lasteaedade läheduses ja pole teada ühtegi juhust, kus lapsed oleksid selle tõttu kannatanud. Osas kogukondades on tekkinud hoopis tore läbikäimine. Loomulikult võib naabritel vahel tekkida arusaamatusi, eriti alguses. Nagu ikka, aitab see, kui selgelt välja tuua erimeelsuse põhjus ja mis võiks olla lahendus. Meie kodus on alati kohal töötajad, kes valmis aitama, kui meie elanikega tekib arusaamatusi,» seisab selgituses.

Viimatises Põlva Teatajas aga toonitab ASi Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd põhiseadusele toetudes, et kedagi ei tohi puude pärast diskrimineerida. «Nii nagu ülejäänud Põlva inimesed ei kooskõlasta enda kodu asukohta naabritega, ei pea seda tegema ka erivajadusega inimesed.»