Kuulutatakse välja krahv Bergi innovatsioonikonkurss

„Hea meel on jätkata maaeluministeeriumi, Sangaste vallavalitsuse ja Eesti Rukki Seltsi 2017. aastal algatatud innovatsioonpreemia konkursiga,“ ütles maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai. „Soovime leida uuenduslikke ja laia mõjuga tooteid ja teenuseid ning tunnustada nende lahenduste loojaid, kes aitavad maamajanduse arengule kaasa. Innovaatiliste lahenduste kasutusele võtmisest saab kasu kogu põllumajandus- ja maamajandussektor.“

Innovatsioonikonkursi preemia suurus on 1000 eurot. Preemia määratakse isiku(te)le, ettevõttele või asutusele, kes on välja töötanud või juurutanud maamajandussektoris või selle sektori saaduste töötlemisel rakendatava uuendusliku, keskkonnasäästliku ja majanduslikult tasuva lahenduse. Maamajanduse all mõeldakse põllumajandust, aiandust, mesindust ning kalamajandust.