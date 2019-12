Tõrva vald uurib elanike soove ja rahulolu

Idee sellise küsitluse jaoks tulenes vallavanem Maido Ruusmanni sõnul mõtteviisist, et vald võiks toimida erasektoriga sarnasel põhimõttel. «Kuidas ma mõtestan valitsust – inimesed on piltlikult öeldes meie kliendid, pakume avalikku teenust. Erasektoris on kliendi tagasiside küsimine igapäevane asi. Üks pool on see, kuidas inimesed on rahul valla ja allasutuste toimimisega. Teine küsimus on, kas meie fookused on õiged. Kolmandana soovime inimestelt ettepanekuid.»

Uuringut hakatakse korraldama kahe aasta tagant. «Kui täna näiteks inimesed ütlevad, et me ei ole rahul teede olukorruga, siis me vahepeal panustame teedesse, teeme küsitluse uuesti ja vaatame, kas oleme suutnud inimeste rahulolu antud valdkonnas parandada või mitte. Loomulikult iga inimese ettepanekuga me ei suuda tegelda, aga tahame pilti, millised on suurema hulga inimeste mured või rõõmud,» lausus Ruusmann.

Vallavanem tõi ka konkreetse näite, mis juba küsitlusest temani jõudis. «Sealt võib tulla välja vajadusi, mida me igapäevaselt ei oska teadvustada. Lugesin üht vastust, kus keskealine inimene ütleb, et Tõrvas oleks hädasti vaja kohta, kus saaks jalga keerutada laupäeviti. Võib olla ka asju, mida vald otse ei suuda lahendada, aga kui ettepanekuid tuleb piisaval hulgal, saame läbi rääkida erapartneritega ja öelda, et selline on vallaelanike soov.»