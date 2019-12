Koolist sai soetada kinke igale maitsele

Pilkuköitev oli puidust aksessuaare pakkuva ettevõtte Treefield müügilett. „Praegu on veel vaikne, aga küllap peagi ka ostma hakatakse,” oli firma eestvedaja Kristjan Sepp optimistlik. Ta lisas, et kui muidu ostetakse firma toodetest kõige enam puidust kikilipse, siis pühade eel lähevad kõige paremini kaubaks kõrvarõngad. Seejuures tegeleb ettevõtlik noormees ka jõulupuude müügiga. „Praegu on jah, kõige kiirem aeg,” nentis ta.