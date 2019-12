Eesti Energia: päikesepaneelid toimivad tõhusalt ka Eesti jahedas kliimas

Ettevõtte energiateenuste juhi Sten Aani sõnul on päikeseelekter üle maailma muutunud üha konkurentsivõimelisemaks energiatootmise liigiks ning ka Eestis on huvi kasv olnud üllatavalt kiire.

"Oleme saanud viimaste kuude jooksul sadu huviavaldusi ning enamik neist on laekunud sügiskuudel, septembrist novembrini. Päikesepaneelide paigaldamine on tõepoolest hoogu juurde saanud, sest kliendid on näinud, et kasu saab nii keskkond kui ka isiklik rahakott. Keskmise elektritarbimisega majaomanik viib aasta lõikes oma elektrikulu nulli ehk säästab 1000-1500 eurot aastas," märkis Aan.