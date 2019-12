Eestimaa Looduse Fond tänas looduskaitsesse panustajaid

"Talgud on hea viis end vormis hoida ning talgutel on tore seltskond, kellega koos saab loodusesse," ütles Matiek. "Üldiselt on talgud õpetanud mind ümbritsevat teistsuguse pilguga vaatama. Prügi ma ise enne loodusesse küll ei viinud, kuid nüüd võtan alati selle kaasa, mida keegi teine on loodusesse jätnud," lisas ta.

"Tahan tänada kõiki inimesi, kes enda aega, energiat ja ideid just loodushoiu heaks on andnud," ütles ELF-i juhatuse aseesimees Siim Kuresoo. "See on meile suur tunnustus, et nii paljud inimesed on enda vabatahtliku tegevuse ja toetuse sidunud meie organisatsiooniga. See teadmine aitab iga päev veel rohkem pingutada. Täname kõiki südamest, et olete meiega looduse heaks toimetamas."