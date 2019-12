Aasta vabaühendus seisab farmiloomade heaolu eest

“Meie edu võti on vabatahtlikud ja toetajad, kes igapäevaselt loomade eest seisavad. Tänu tõhusale heategevusele ja edu mõttelaadile oleme saanud lühikese ajaga palju ära teha ning tänane suur tunnustus lisab meile tuult tiibadesse, et tulevikuplaane veel suurema innuga ette võtta,” sõnas Nähtamatute Loomade asutaja ja president Kristina Mering, kes sai eelmisel aastal president Kaljulaidilt aasta vabatahtlike kaasaja ja juhendaja tunnustuse.