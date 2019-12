Eeloleva nädala esimeses pooles jätkuvad tugevad tuuled

Ilmateenistuse teatel on esmaspäeva öösel pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, hommikuks sajuhood harvenevad. Puhub edelatuul 6-11, puhanguti 15 m/s. Sooja on 1-7 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub edelatuul 6-11, puhanguti 15 m/s. Pärastlõunal tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 3-7 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Puhub lõuna- ja edelatuul, saartel ja looderannikul loode- ja põhjatuul 5-10 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves ilm. Sajab lund, lörtsi ja vihma. Pärastlõunal loode poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Hilisõhtul on vähese pilvisusega sajuta ilm. Tuul pöördub kõikjal loodesse kiirusega 5-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb -3 kuni +1 kraadini.