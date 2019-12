Kultuuritöötajate palgafond suureneb 2,5 protsendi võrra

„Palgafondi tõus on kultuurile märkimisväärne võit, seda enam, et palgatõusuootus on aastatega üha enam põhjendatud kõigi töötajate puhul, ka neil, kelle tasu on alammäärast kõrgemal,“ ütles kultuuriminister Tõnis Lukas pärast seda, kui valitsus oli saavutanud järgmise aasta palgatõusu küsimuses kokkuleppe.