Räpina saab päris uue staadioni

Tellijale

Vallavanem Enel Liini sõnutsi on staadioni ehituseks 200 000 eurot riigieelarvest juba eraldatud, põhirahastus aga tuleb omavalitsuse eelarvest. «Loodame plaani aastal 2021 teoks teha,» lausus ta.

Vallavalitsuse ehitusspetsialisti Erkki Lauri ütlusel tuleb staadioniringi pikkus 300 meetrit. Staadioni kõrvale on plaanis rajada ka jalgpalliväljak. «Noorteka kõrval olev rularamp läheb teise kohta. Võru tänava ette tuleb kõrgem sein, et pallid ei lendaks sõiduteele. Korvpalliväljak, mis jääb ilmselt praegusesse asukohta, saab asfaltkatte. Veel tulevad kaugushüppekastid, kuulitõukeplats ning võib-olla ka kettaheitering,» loetles ta, lisades, et osa kõrgetest puudest läheb ilmselt maha.