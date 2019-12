Haruldase murega maakool vajab lisaruumi

Tellijale

«Kui alustasime 1995. aastal 56 õpilasega, siis praegu on neid 202. Seega ei mahu me jälle oma ruumidesse,» nentis kooli direktor Siiri Plangi. «Klassiruumid on 21–22 õpilasele, aga klassid 24 õpilasega ja mõni isegi suurem.»