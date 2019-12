Kirke Kirt vahetas kettaheite bikiinifitnessi vastu

Tellijale

Tõrvast tuule tiibadesse saanud särtsakas Kirke Kirt (28) on spordipere pesamuna – ka ema Sirle ja vend Magnus on üdini sportlikud. «Meie pere on väga sportlik. Raske on sellelt teelt kõrvale kalduda,» sõnab ta. «Ma tõesti ei tea, mis meeldiks mulle rohkem kui sport.»