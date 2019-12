Esimene postkaardi-päkapikk alustab tööd Tallinna–Valga rongis

Neljapäevast kohtab Elroni reisidel päkapikke, kellelt saab soetada sobiva jõulukaardi ja oma pühadesoovid nii otse rongist Eesti Posti abil lähedastele saata. Sel moel on võimalik jõulusoove saata 21. detsembrini.

Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg selgitas, et koostöös Eesti Postiga on sel aastal loodud võimalus kasutada rongisõidu aega heade soovide edasiandmiseks.

Eesti Posti juhatuse liikme ja postiäri juhi Kaida Kauleri sõnul on jõulukirjade ja –kaartide saatmine tänasel nutiajastul üllatavalt populaarne. «Tänapäeval kasutatakse kirja ja postkaarti eelkõige emotsiooni saatmiseks, mitte info edastamiseks. Personaalne ja käegakatsutav jõulusoov teeb iga kirjasaaja südame soojaks ning on parim viis lähedase üllatamiseks,» sõnas Kauler. «Paraku unustavad inimesed sageli võtta aega, et soovid kirjaga teele panna. Rongisõit sobib selleks ideaalselt.»