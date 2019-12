Riigiametile tuli appi SATIKAS

Juba esimesel maksete tegemise päeval on toetuse kätte saanud ligi 4000 põllumeest. Ühtset pindalatoetust (ÜPT) taotlejaid oli tänavu kokku 14 262 ja ÜPTd taotleti kokku 965 253 hektarile ehk 3012 hektarile rohkem kui 2018. aastal. Piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlejaid oli 967, kes taotlesid toetust 35 555 piimaveisele. Palju põllumehi on taotlenud toetusi eri meetmest, mille määramised toimuvad jooksvalt ja raha võib seetõttu taotlejate pangakontole jõuda eri päevadel.

Viit Eestis makstavat otsetoetust rahastab Euroopa Liit kokku 144 miljoni euroga. Otsetoetused moodustavad rohkem kui kolmandiku terve aasta jooksul PRIA makstavatest summadest. Tänavune otsetoetuste eelarve on eelmise aasta omast ligi 10 miljonit eurot suurem.

PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive kinnitas, et nii nagu varasematel aastatel, jõuab PRIA ka sel aastal otsetoetused enne jõule välja maksta. «Käesoleva aasta teeb pisut erilisemaks, et esimest korda saadi rohumaade hooldamise nõude kontrollimisel tugineda suuremas mahus niitmise automaattuvastussüsteemile SATIKAS. Selle abiga selgitati välja hooldamata rohumaad. Taoline kaugseire kasutamine aitas juba eos vältida toetuste maksmist hooldamata rohumaadele ja selle võrra said korralikult hooldatud põllud rohkem toetust.» Kaugseiresüsteem aitab kokku hoida ka kohapealsete kontrollide jaoks kuluvat aega.