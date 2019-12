Võrumaal loovutati pea poolsada romu

«Väga edukas ettevõtmine suurepäraste tulemustega. On rõõm, et nii paljud kasutasid koduõuele tulnud võimalust ja said igasuguste kulutusteta oma romud antud sinna, kuhu peab. Kahe nädalaga saime Eestimaa 430 romu võrra puhtamaks. Muide, seda on 180 võrra rohkem kui mullu,» ütles keskkonnaminister Rene Kokk, kelle sõnul on kampaaniat plaanis korrata ka järgmisel aastal.