Joobes mees tegi Valga bussijaamale pommiähvarduse

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk ütles, et reaalset ohtu politsei juhtumis ei tuvastanud. Evakueerima kedagi ähvarduse tõttu ei pidanud, kuna ähvardus tehti keset ööd ja bussijaama juures inimesi liikvel ei olnud. Politsei prioriteet oli tabada ähvardaja. «Kohe oli teada, kellele see number kuulub, kust helistati. Kiirema kategooria väljakutse oli ikka, aga kuivõrd oli teada, kust need kõned tulevad, saadeti paralleelselt patrull seda aadressi kontrollima. Patrull sai ta Pargi tänava majast kätte. Isik oli joobes ja ta viidi jaoskonda.»