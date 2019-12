Südalinnas peeti sarikapidu

Neljapäeval peeti Otepää Lipuväljakul sarikapidu.

Käimas on Otepää Keskväljaku ja Lipuväljaku rekonstrueerimine. Tööd kestavad veel detsembris, Otepää linnasüda peaks lõplikult valmima järgmise aasta kevadeks.

Otepää vallavalitsus esitas 2018. aasta alguses rahastamistaotluse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) projekti «Otepää linnakeskuse väljaarendamine» elluviimiseks. EAS otsustas taotluse rahuldada. Projekti kogumaksumus on 1,6 miljonit eurot, millest EASi toetus on 1,4 eurot. Vallavalitsuse omafinantseering on 238 852,65 eurot kahe aasta jooksul. Otepää linnasüdame projekti arhitektuuriline lahendus leiti ideekonkursi käigus. Võitis lahendus «Kiirendi», mille autorid on Kadarik Tüür Arhitektid OÜ. Projekteerimistööd teostas ViaVelo Inseneribüroo. Riigihanke tulemusena ehitab Otepää südalinna Mapri Ehitus OÜ.

«Kuigi Otepääl oodatakse lund, on ilm meid talve tuleku venitamisega hoidnud ja projekt kulgeb plaanipäraselt. Koos arhitektuuribürooga Kadarik Tüür Arhitektid rajame arhitektuurselt ilusa ja linnaelanikele ning külalistele senisest märksa rohkem kasutatava linnaväljaku. Mida juba täna tasub tähele panna, on Eestis ainulaadne kiviparkett, mille vormid on valmistatud Saksamaal,» ütles Mapri Ehituse juhatuse esimees Priit Jaagant.

«Uus Keskväljak on uueneva Otepää keskne sümbol ja oluline lüli valla arenguhüppe hoolauas. On ütlemata hea meel, et see meil õnnestus ikkagi teostada, vaatamata,«vastutuultele» siit ja sealt,» lisas Otepää vallavanem Kaido Tamberg.

Tekib kaks puhkeala: Keskväljakul purskkaevu ümbruses ning Lipuväljaku servas. Keskväljakule tulevad uued LED-tänavalguspostid, haljastusplatvormid, istepingid ja betoonist mängulauad ning kauaoodatud karuskulptuuriga purskkaev. Kasvama on pandud ka jõulukuusk. Teine kogukonna koosolemise ruum avaneb Lipuväljakul: varikatuste juurde tulevad laste mänguväljak, istumiskohad ja Eesti lipu teemalised infostendid. Eesti lipu hällile kohaselt ehib Lipuväljakut juba praegu 30meetrine lipumast, kus lehvib sini-must-valge trikoloor. Lipuväljakule on kavandatud ka haljastus, seal hakkavad kasvama pärnad, haraline ploomipuu, harilik õunapuu, kirsipuu, vallamaja-poolses servas kasvab ungari sirel. Ka vallamaja ette on planeeritud haljastust.»