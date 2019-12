Valitsusparteid andsid sisse apteegireformi pidurdava eelnõu

«On selge, et kuna reformi jõustumise hetkeni jäänud aja jooksul ei hakka proviisorite poolt massilist üldapteekide ostmist toimuma, toob see endaga kehtiva seaduse alusel kaasa drastilise apteekide arvu vähenemise. Tegemist on otsese ja tõsise riskiga rahva tervise kaitse kui põhiõiguse kontekstis,» selgitas Mölder. Ta lisas, et muudatus hoiab ära ohu, kus apteekide senised omanikud esitavad riigi vastu kahjunõudeid, mis võivad küündida kümnete miljonite eurodeni.