Ilmateenistus lubab külma ööd

Öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul on muutliku suunaga 1-7 m/s, hommikuks pöördub lõunasse ja tugevneb 4-10 m/s, saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 18 m/s. Külma on 2-8 kraadi, saarte rannikul tuleb kuni 2 kraadi sooja.