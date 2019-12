Elektrikatkestus ei luba dokumente väljastada

Neljapäeval, 12. detsembril ajavahemikus kell 13.45-17.00 on Valgas Aia tänava hoonetes Elektrilevi plaaniline elektrikatkestus. Paraku tähendab see elektrikatkestust ka Valga teenindussaalis, mistõttu jäävad teeninduse uksed sel ajavahemikul suletuks. Politsei vabandab võimalike ebamugavuste pärast ning klienditeenindajad ootavad kliente taas reedel.

Perioodil, mil teenindussaal jääb elektrikatkestuse tõttu suletuks, saavad kliendid oma dokumenditoimingud sooritada iseteeninduskeskkonnas. Näiteks on selliselt võimalik esitada ID-kaardi taotlus, aga ka relvaloataotlus. Taotlusesse saab kohe märkida ka sobiliku teeninduskoha, kust inimene vastavad dokumendid kätte saab.

Samuti saab iseteeninduskeskkonnas taotleda ID-kaarti alaealisele lapsele, kellele ei ole varem dokumenti antud. Alaealisele saab dokumenti taotleda, kui tema sünd on registreeritud Eesti rahvastikuregistris ning vähemalt ühele tema vanematest on välja antud Eesti kodaniku pass või ID-kaart.

E-keskkonnas on enamik andmevälju inimese eest juba automaatselt täidetud, mis muudab taotlemise lihtsaks ja säästab aega. Taotlus on kergesti täidetav ka neile, kes iga päev arvutit ei kasuta. E-keskkonda on võimalik kasutada lisaks arvutile ka telefonis või tahvelarvutis. Sisse logimiseks saab lisaks ID-kaardile kasutada ka mobiil ID-d või pangalinke.