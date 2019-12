Kiri rändas mitu nädalat ringi

Tellijale

Kirja posti pannud naine oli hämmingus, kui selgus, et 14. novembril teele saadetud kiri jõudis Põlva postkontorisse 23. novembril. Kliendi kätte jõudis korrektselt adresseeritud postisaadetis lõpuks 27. novembril. «Väga kahju, aga sellel kirjal ei ole enam mingit tähtsust,» kommenteeris saatja. Naine näeb juhtumi taga laiemat probleemi ja esitas retoorilise küsimuse: kas need ongi maal elavate inimeste rõõmud ja mured?

Postiettevõtte Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv sõnas, et kahjuks ei suudetud tuvastada, mis põhjustel nimetatud saadetis oma teekonnal toppama jäi. Ta lisas, et reeglina eraisiku aadressile saadetud kirjad postkontorisse ei liigugi. Enamik nendest läbib oma teekonnal Tallinnas asuva kirjade sortimiskeskuse, kus nad kirjale märgitud aadressi järgi sorteeritakse ning juba järgmisel päeval sihtkohta suunatakse. Üldjuhul jõuavad kirjad saaja kätte ühe-kahe päeva jooksul. «Kahenädalane liikumine on kindlasti erand,» rõhutas Kaiv.