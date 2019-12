Toetust saab 105 noort ettevõtjat

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) määras 105 põllumajandusliku tegevusega alustavale noorele ettevõtjale kokku 4 178 122 eurot noortaluniku toetust. 101 noortalunikku said toetust maksimaalses ulatuses ehk 40 000€.

Populaarsemateks tegevusvaldkondadeks, millele toetus määrati, on teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, milleks määrati toetust 27 ettevõtjale. Veislaste ja pühvlite kasvatamiseks sai toetust 15 ettevõtjat ning köögivilja-, puuvilja- ja marjakasvatuseks 23 ettevõtjat. 12 noortalunikku sai toetust mesindusega tegelemiseks, 13 ettevõtjat lamba- ja kitsekasvatuseks.

Maakonniti on enim toetuse saajaid Raplamaalt (13), kus on noorte seas populaarseimaks tegevusvaldkonnaks teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus ning veislastekasvatus. Järgnevad Viljandimaa (12), Põlvamaa, Tartumaa ja Võrumaa (igas maakonnas 10 noort maaettevõtjat). Kõik Põlva- ja Võrumaa taotlejad said toetust maksimumäärras. Valgamaal oli toetusesaajaid 9. Nendele määrati toetust kokku 356 000 eurot.